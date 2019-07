Temporali al Nord: arriveranno anche in pianura

Dopo giornate caratterizzate dal sole e dal caldo, al Nord l'atmosfera diventerà più instabile in particolare tra martedì e giovedì, e favorirà una diffusa attività temporalesca. In particolare, sulla pianura padana i temporali potranno svilupparsi soprattutto nelle ore notturne.

Il tempo più instabile sulle regioni settentrionali favorirà un temporaneo calo delle temperature, che diminuiranno di qualche grado per poi tornare ad aumentare durante il weekend.

Nel corso della settimana al Centro-Sud prevarrà invece il sole e si prevedono temperature ancora molto elevate, che potranno anche superare i 35 gradi. Il caldo si attenuerà lievemente, e solo temporaneamente, tra venerdì e sabato.

Mercoledì il tempo sarà prevalentemente soleggiato e molto caldo sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori. Al Nord, invece, nuvolosità irregolare, che sarà associata a rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulle aree costiere.

Salvo rinforzi nelle aree temporalesche, i venti saranno in generale deboli. Le temperature caleranno sulle regioni settentrionali, in modo più sensibile al Nord-Ovest, mentre altrove non subiranno variazioni di rilievo.

Anche nella giornata di giovedì insisteranno le condizioni di instabilità, previste soprattutto sulle regioni settentrionali. In seguito il tempo diverrà nuovamente più soleggiato anche al Nord come nel resto del Paese. In seguito il caldo si farà nuovamente più intenso sulle regioni settentrionali, in particolare nella giornata di sabato. Nella seconda parte del giorno, tuttavia, aumenterà di nuovo il rischio di temporali sulle regioni di Nord-Est. Nei giorni a seguire si profila l'arrivo di correnti più fresche che, specialmente all'inizio della prossima settimana, potrebbero determinare un lieve calo delle temperature.

