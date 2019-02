Tempo stabile sull'Italia fino a giovedì

L’alta pressione insisterà per gran parte della settimana, garantendo sempre condizioni di tempo prevalentemente stabile. Con l’insistenza della stabilità atmosferica dovrebbe aumentare anche il rischio di formazione di nebbie notturne e la presenza di strati di nubi basse nel settore ligure e del versante tirrenico della Penisola. Locali nebbie e nubi basse potranno determinare lievi cali nelle temperature diurne ma sempre in un contesto di clima mite per la stagione. La qualità dell’aria nelle grandi città sta peggiorando progressivamente con livelli di Pm10 in alcuni casi più che doppi rispetto alla soglia limite fissata in 50 µg/m³. Nell'ultima parte della settimana si fa probabile l’arrivo di correnti fredde con conseguente sensibile calo delle temperature che coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud dove potrebbero tornare anche le nubi e le precipitazioni.

Previsioni meteo per lunedì. Inizio di giornata con la presenza di nubi su Liguria e regioni tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato in tutta l’Italia, con qualche locale annuvolamento che insisterà su Liguria e Toscana. Nella notte possibile formazione di nebbie su alto Adriatico, Val Padana centrale e valli interne del Centro. Temperature pomeridiane in lieve calo al Nord, Toscana e Sardegna con valori in generale oltre la norma.

Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per martedì. Al primo mattino presenza di qualche nebbia in rapido dissolvimento su Alto Adriatico, Val Padana centrale e valli del Centro con nubi basse a tratti compatte su Liguria e Toscana. Nel corso della giornata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nuvola in più su Venezie, Levante ligure e Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nord, pressoché stazionarie altrove. Venti deboli con rinforzi di Scirocco sulla Sardegna.