Tempo stabile e mite, aumentano le nuvole al Nord

Domenica il tempo si manterrà in prevalenza stabile e mite, ma correnti umide meridionali favoriranno un aumento della nuvolosità su parte del Centro-Nord e in Sardegna, con piogge comunque assenti. Le temperature si mantengono sopra le medie stagionali soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle Isole maggiori, con punte che potranno arrivare fino a 26-28 gradi.

La giornata di lunedì risulterà ancora soleggiata e molto mite al Sud e in Sicilia, mentre nel resto del Paese aumenterà ulteriormente la nuvolosità, soprattutto tra il Nord-Ovest e la Toscana, ma ancora senza fenomeni di rilievo. L’aumento delle nuvole è legato al’avvicinarsi di una perturbazione atlantica, la numero 5 di ottobre, che martedì investirà il Nord e le regioni centrali tirreniche, portando piogge e temporali anche di forte intensità e un deciso rinforzo dei venti specie sui mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica. È una giornata ancora nel complesso tranquilla, ma con tendenza a un aumento delle nuvole al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche; la nuvolosità risulterà più compatta sulla Liguria centro-orientale e saranno possibili pioviggini sulla Liguria centrale. Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia è una giornata di sole diffuso, con un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime sempre miti, con punte di 27-29 gradi sulla Sardegna occidentale, favorite da venti di Scirocco che soffieranno fino a moderati intorno all’isola, sull’alto Tirreno e sul Ligure.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali e in Sicilia; schiarite ampie resisteranno anche su Alto Adige, Alpi lombarde e Sardegna occidentale.

Nel resto d’Italia cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Nel corso della giornata deboli piogge o pioviggini sulla Liguria, specie sul settore centrale della regione. In tarda sera deboli piogge in arrivo anche su Valle d’Aosta, Piemonte ed estremo settore occidentale della Lombardia. Le temperature non subiranno grandi variazioni, al più un lieve calo al Nord; venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente, deboli al Sud e sull’Adriatico.

