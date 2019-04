In questo weekend pasquale prevalenza di tempo stabile e clima primaverile: le temperature saranno in molti casi oltre la norma con valori che potrebbero diffusamente superare i 20 gradi. Tuttavia, la protezione offerta dall’alta pressione sarà marginale e temporanea. Una perturbazione atlantica (la numero 5 di aprile) dalla Penisola iberica si avvicina molto lentamente all’Italia: la parte più attiva del fronte ci investirà tra la fine di lunedì (Pasquetta) e la giornata di martedì, con effetti rilevanti in termini di piogge e di vento, a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la precede. A seguire, da mercoledì, tendenza a parziale miglioramento, in un contesto di grande variabilità e di tempo ancora instabile sopratutto al Nord. prevalenza di tempo stabile e clima primaverile:saranno in molti casi oltre la norma con valori che potrebbero diffusamente superare i 20 gradi. Tuttavia, la protezione offerta dall’alta pressione sarà marginale e temporanea.(la numero 5 di aprile) dalla Penisola iberica si avvicina molto lentamente all’Italia: la parte più attiva del fronte ci investirà tra la fine di lunedì (Pasquetta) e la giornata di martedì, con effetti rilevanti in termini di piogge e di vento, a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la precede. A seguire,, tendenza a parziale miglioramento, in un contesto di grande variabilità e di tempo ancora instabile sopratutto al Nord.

Previsioni meteo per sabato. Su Sardegna e Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Al Nord e sulle regioni peninsulari tempo soleggiato, salvo la formazione di modesti cumuli pomeridiani attorno ai rilievi. Dal pomeriggio tendenza al passaggio di velature sulle regioni centro-settentrionali, dalla sera anche su quelle meridionali. Temperature massime in lieve aumento, in molti casi fino a 22-23 gradi, con picchi di 24 gradi su Valle dell’Adige, regioni centrali tirreniche e ovest della Sardegna. Venti tesi o localmente forti di Scirocco su Sardegna e Canale di Sicilia. Mari molto mossi attorno alla Sardegna e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per Pasqua. Domenica all’insegna ancora di un tempo asciutto, sostanzialmente senza piogge, ma con tendenza a una nuvolosità più diffusa al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e un po’ in tutto il Centro-Sud. Si tratterà per lo più di nubi medio alte che lasceranno filtrare anche un po’ di sole. Le schiarite più decise dovrebbero resistere al Nord-Est. Sarà una giornata molto ventosa nelle Isole maggiori dove soffierà un forte Scirocco che favorirà anche temperature prossime o leggermente oltre i 25 gradi nel sud-ovest della Sardegna e nel nord-ovest della Sicilia. Clima sempre mite per la stagione anche nel resto d’Italia.

