Tempo molto variabile in settimana: nuove piogge in arrivo

Prepariamoci ad una settimana caratterizzata da condizioni di grande variabilità meteorologica: per molti giorni, infatti, il bacino del Mediterraneo e l’Italia resteranno sede di una vasta conca depressionaria, responsabile di un tempo spesso instabile e a tratti anche perturbato. Possiamo al momento individuare due fasi particolarmente piovose: una tra mercoledì e giovedì, in coincidenza del passaggio della perturbazione n.3 di aprile, associata a precipitazioni anche a carattere temporalesco. La seconda, il cui grado di incertezza resta ancora abbastanza elevato, tra sabato e domenica, legata ad un impulso di aria molto fredda in discesa dall'Europa nord-orientale. Per tutto il periodo le temperature si manterranno prossime alla media stagionale, al più lievemente e temporaneamente al di sotto.

Previsioni meteo per lunedì. Sulle regioni di Nordovest, sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche tempo in prevalenza soleggiato. Sul resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso. Nel corso della giornata possibilità di piogge isolate sulle estreme regioni di Nordest; rovesci sparsi e locali temporali su Abruzzo, Molise, al Sud e nel nord della Sicilia, meno probabili lungo le coste campane e del basso Ionio. Temperature: in rialzo nei valori massimi in Sardegna e a Nordovest, in generale nella norma. Venti: deboli al Nord, da deboli a moderati da nordovest altrove, con rinforzi nel canale di Sicilia. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì. Nuvolosità variabile, con schiarite più ampie su Nordovest, nord ed est della Sicilia e fascia centrale tirrenica. Sin dal mattino e fino a tutto il pomeriggio le precipitazioni, sparse e intermittenti, saranno più probabili su nord ed est della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio locali rovesci in sviluppo lungo l’Appennino centrale, piogge e temporali in arrivo da ovest sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento sull'Adriatico, al Sud e nelle Isole. Venti: da deboli a moderati da ovest o nordovest su mari e regioni centro-meridionali.

Foto Pixabay