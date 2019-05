Tempo molto variabile da metà settimana

Martedì la perturbazione abbandonerà il nostro Paese e, grazie anche ad un temporaneo promontorio di alta pressione, il tempo diverrà stabile e più mite su tutte le regioni. La tregua durerà poco: nel corso della giornata di mercoledì, le regioni settentrionali e la Toscana verranno interessate da una nuova perturbazione atlantica.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Mercoledì molto nuvoloso o coperto sulle regioni settentrionali con piogge sparse già al mattino dal Nord-Ovest in successiva estensione nel pomeriggio al Nord-Est. Precipitazioni a tratti anche di moderata intensità. Limite della neve sulle Alpi intorno a 1800-2000 metri, fino a 1600-1700 metri tra alto Piemonte e Lombardia. Molte nubi anche in Toscana con isolate piogge possibili nel nord della regione. Sul resto d’Italia tempo asciutto e inizialmente abbastanza soleggiato ma con nuvolosità variabile in intensificazione graduale a iniziare dal Centro e dalla Sardegna. Temperature massime in calo su Alpi e Nord-Ovest per lo più in rialzo altrove, più sensibile in Sardegna dove toccheremo punte anche vicine ai 25 °C per effetto di un rinforzo dei venti di Scirocco che coinvolgerà anche il Tirreno occidentale e il Mar Ligure. Giovedì la perturbazione scivolerà sul Centro Italia determinando un peggioramento del tempo con l’arrivo di piogge sparse soprattutto al mattino. Nel pomeriggio assisteremo a delle schiarite con residui fenomeni nelle zone interne. Sul Nord Italia è atteso un miglioramento del tempo con ampie schiarite ad iniziare dal Nordovest; al mattino avremo ancora piogge su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Sud e in Sicilia nuvolosità irregolare accompagnata da qualche isolata pioggia possibile tra Puglia e Basilicata, tempo abbastanza soleggiato in Sardegna. Venti di Maestrale in arrivo sulla Sardegna, venti moderati meridionali al Centro-sud e sul Mar ligure. Temperature in aumento al Nordovest al Sud e in Sicilia, nelle Isole maggiori non escluse punte di 25-26 gradi. Venerdì la perturbazione si allontana verso i Balcani torna il bel tempo favorendo un generale miglioramento ma nel fine settimana l’ennesima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il nostro Paese.