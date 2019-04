Tempo molto instabile sull'Italia

La settimana si concluderà all'insegna del tempo instabile e localmente perturbato. All'origine di queste condizioni, peraltro tipiche della stagione primaverile, la latitanza di una struttura anticiclonica sull'area mediterranea, presente invece sull'Europa settentrionale. Questa situazione della circolazione atmosferica mantiene in vita un corridoio di bassa pressione sull'Europa meridionale, con le conseguenze che vediamo quotidianamente. Nello specifico siamo alle prese con la depressione lasciata in eredità dalla perturbazione n.3, che darà luogo tra venerdì e sabato a tempo instabile soprattutto al Centro-Sud. Al Nord, dopo le piogge di queste ore, si osserverà una breve tregua. Sabato sera un impulso freddo (perturbazione n.4) proveniente dalla Scandinavia meridionale, si avvicinerà alle regioni nord-occidentali, muovendosi successivamente verso il Mar ligure e l’alto Tirreno nella giornata di domenica. Ne conseguirà una fase di forte maltempo tra sabato notte e domenica mattina proprio al Nordovest: complice anche l’aria fredda in arrivo, la quota neve subirà un temporaneo ma brusco calo anche sotto i 1000 metri. All'inizio della prossima settimana la perturbazione si trasferirà verso le estreme regioni meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Ancora condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, più diffuse nelle ore centrali della giornata Nella notte i fenomeni si concentreranno su Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia. Al Nord giornata con poche schiarite: cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto ma con scarse e comunque deboli precipitazioni. Tra sera e notte non si escludono deboli piogge su basso Veneto, Emilia Romagna e nord delle Marche. Temperature massime per lo più stabili o in lieve calo. Venti moderati di Maestrale attorno alle Isole; localmente moderati da nordest sul medio-alto Adriatico, in Liguria e in Toscana.

Previsioni meteo per sabato. Sarà un’altra giornata caratterizzata da tempo instabile: molte nuvole sparse e poche schiarite, inizialmente più ampie nei settori alpini centro-occidentali. Ancora una volta le precipitazioni saranno più probabili e diffuse nelle ore centrali del giorno, su Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, al Sud e Isole con frequenti rovesci o temporali. Quota neve sull’Appennino centrale attorno a 1500-1600 metri. Al Nord precipitazioni inizialmente scarse e isolate limitate alla fascia prealpina centro-orientale. Dal pomeriggio primi rovesci e locali temporali su Liguria, basso Piemonte e Appennino piacentino, in estensione in serata e nella notte a buona parte delle regioni di Nordovest. I fenomeni saranno particolarmente intensi, sotto forma di rovesci e temporali, tra Liguria centrale, nord ed est del Piemonte e ovest della Lombardia. Sui rilievi alpini e prealpini quota neve in brusco calo dalla tarda serata, poco sotto i 1000 metri tra il Piemonte e la Lombardia. Temperature senza grandi variazioni. Moderato Maestrale intorno alle Isole; probabili raffiche durante i temporali.

Foto iStock/Getty Images