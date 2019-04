Tempo molto instabile anche nell'ultima parte della settimana

Tra mercoledì e giovedì, tempo di nuovo in peggioramento in coincidenza del passaggio della perturbazione n.3 di aprile che porterà piogge e temporali nella maggior parte delle regioni. Le previsioni per le prossime ore.

La parte finale della settimana si conferma particolarmente instabile con nuove occasioni per precipitazioni un po’ su tutte le nostre regioni. In particolare nella giornata di venerdì l’instabilità sarà piuttosto accentuata sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori dove un po’ per tutta la giornata saranno più probabili e frequenti piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Al Nord le precipitazioni, a carattere sparso e intermittente, saranno più probabili al mattino, mentre nel pomeriggio in forma più isolata tenderanno a concentrarsi prevalentemente attorno ai rilievi, lasciando spazio a qualche schiarita in più nelle aree pianeggianti e costiere. Venti moderati di Maestrale sui Canali delle Isole; deboli o localmente moderati da nordest sull’alto Adriatico, in Liguria e tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime in ulteriore lieve diminuzione al Nord, in lieve calo anche al Centro. Per il fine settimana si conferma al momento una nuova fase di tempo localmente perturbato su buona parte del nostro Paese: una perturbazione in discesa dall’Europa nord-orientale, associata ad aria molto fredda di origine artica, dopo aver attraversato l’Europa centrale si dirigerà verso il Mediterraneo: ne conseguirà un peggioramento del tempo nella giornata di sabato a partire dalle regioni di Nordovest, in estensione nella giornata di domenica a quasi tutto il Centro-sud, con abbassamento del limite delle nevicate nelle zone montuose del Nordovest e sull’Appennino settentrionale anche sotto i 1000 metri.

