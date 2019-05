Tempo instabile anche all'inizio della settimana

tempo instabile e localmente anche perturbato: una nuova perturbazione, la n.7 del mese, tra sabato e domenica investirà un po’ tutto il Centro-Nord e, molto più marginalmente le regioni del Sud. Le previsioni per le prossime ore. Dobbiamo prepararci ad un altro fine settimana contrassegnato dale localmente anche perturbato: una nuova perturbazione, la n.7 del mese, tra sabato e domenica investirà un po’ tutto ile, molto più marginalmente le regioni delLe

Anche l’inizio della nuova settimana vedrà condizioni di instabilità. In particolare lunedì saranno possibili piogge e temporali in molte zone del Centro-Nord, in Campania, Basilicata, Puglia, in maniera più isolata anche sui rilievi della Calabria e della Sicilia e sul nord-est della Sardegna. Quota neve sulle Alpi occidentali intorno ai 2000 metri, nel resto del settore alpino quote più elevate. Temperature in leggero aumento al Centro-Nord, in lieve diminuzione al Sud, ma con ancora picchi di 24-25 gradi in Sicilia. Da martedì le precipitazioni saranno comunque più localizzate e le temperature tenderanno a risalire in maniera più diffusa.

Foto iStock/Getty Images