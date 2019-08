Tempo instabile al Centro-nord, caldo intenso al Sud

La massa d’aria sahariana che ha invaso parte dell’Europa meridionale sta dando vita alla quarta ondata di calore della stagione e, per quanto riguarda l’Italia, giovedì interesserà prevalentemente le regioni meridionali e le Isole, dove il caldo intenso insisterà fino alle porte della giornata di Ferragosto. Parte del Centro-Nord nelle prossime ore sarà alle prese con i residui effetti della perturbazione n.2 che, comunque, tenderà ad allontanarsi rapidamente nella seconda parte della giornata con conseguente miglioramento della situazione. Da venerdì le temperature torneranno a risalire anche al Centro-Nord grazie al deciso rinforzo dell’Anticiclone Nord-africano che favorirà l’espansione dell’aria bollente fin sulle regioni settentrionali dove, tuttavia, il caldo sarà un po’ meno intenso rispetto al resto del Paese. L’apice di questa ondata di calore è atteso tra il fine settimana e martedì 13 quando in diverse aree del Centro-Sud e Isole si potrebbero toccare punte intorno ai 40 gradi; al Nord i picchi massimi difficilmente andranno oltre i 35-36 gradi. Sulle Alpi lo zero termico (la quota a cui le temperature diventano negative) si spingerà eccezionalmente in alto: tra venerdì e domenica, in particolare, nelle ore centrali del giorno potrebbe collocarsi intorno ai 4600-5000 metri, esponendo praticamente tutto l’arco alpino a temperature positive.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvole interesseranno ancora parte del Centro-Nord e la Sardegna, con residui rovesci o temporali fra Levante ligure, Toscana, parte del Nord-Est e zone interne del Centro. Tempo più soleggiato al Sud e in Sicilia dove il caldo si farà sentire con massime fra 35 e 40 gradi; calo termico al Centro e in parte anche al Nord-Est e in Sardegna; massime in risalita, invece, su Alpi e Piemonte. Venti di Scirocco da deboli a moderati sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; a tratti qualche nuvola innocua in più solo sulle zone alpine. Venti di Tramontana, da deboli a moderati, sulle regioni meridionali. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud, dove quasi dappertutto si attenuerà temporaneamente il caldo; in crescita invece in gran parte del Centro-Nord.

Immagine iStock-GettyImages