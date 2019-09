Tempo in peggioramento in Sicilia ed estremo Nord-Ovest

L’estremo Sud sarà interessato dal passaggio di una perturbazione (la n.4) che insisterà anche nella giornata di mercoledì prima di attenuarsi definitivamente. Breve fase di maltempo anche al Nord-Ovest e sulla Sardegna a causa di un altro sistema nuvoloso (perturbazione n.5 di settembre) che tenderà poi a spostarsi verso l’Algeria. Da giovedì la situazione tenderà a migliorare in maniera più decisa e duratura grazie al rinforzo di un’area di alta pressione che, entro il fine settimana, tenderà ad occupare gran parte del continente determinando anche un sensibile rialzo termico con temperature che, sulle nostre regioni, torneranno diffusamente su livelli estivi.

Previsioni meteo per martedì. Locali piogge sono attese al Nord-Ovest tra Liguria di ponente, Piemonte occidentale e Valle d’Aosta. Rovesci o temporali sparsi in arrivo in Sicilia. Tra sera e notte peggioramento del tempo anche in Calabria, qualche rovescio più sporadico in Lucania, Salernitano, est e sud della Sardegna. Nel resto del Paese situazione più stabile anche se non mancheranno degli annuvolamenti sparsi. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e in Sicilia. Venti di Scirocco in rinforzo nelle Isole, specie in Sardegna. Tramontana in Liguria fino a localmente forte in serata nel Ponente.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo abbastanza soleggiato su quasi tutto il Centro-Nord, a parte qualche nuvola di passaggio in particolare tra pomeriggio e sera al Nord; occasionali piovaschi possibili in Alto Adige. Nuvoloso al Sud e sulle Isole con isolate piogge o temporali su Sicilia centro-orientale, Calabria, Lucania e Puglia meridionale. Temperature massime in crescita al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole, in lieve diminuzione sul versante ionico. Venti localmente moderati in Liguria, mari di ponente e nelle Isole.