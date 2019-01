Tempo in peggioramento al Centro-sud

Si preannuncia una settimana di stampo invernale, con il freddo destinato ad intensificarsi a causa di una nuova irruzione di aria artica che si riverserà gradualmente sull'Italia e sul Mediterraneo centrale a partire da mercoledì. A precedere il suo ingresso una perturbazione nord atlantica (n.3 di gennaio), la quale investirà più direttamente il Centro-sud tra martedì sera e mercoledì, dove è quindi atteso un peggioramento del tempo. L’aria fredda al suo seguito darà vita ad una circolazione ciclonica centrata tra l’Italia meridionale e la vicina Penisola balcanica dove stazionerà almeno fino alla giornata di venerdì. Tra gli effetti più rilevanti, a partire da mercoledì sera: un sensibile rinforzo dei venti settentrionali, un calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote basse nelle regioni centrali adriatiche. Il calo termico sarà in generale più sensibile tra giovedì e venerdì e, ancora una volta, ne risentiranno maggiormente le regioni orientali. Nel frattempo al Nord proseguirà la lunga fase siccitosa aggravata, tra mercoledì e giovedì, da un nuovo marcato rinforzo dei venti secchi da nord. Nelle regioni settentrionali la siccità proseguirà almeno fino a metà mese.

Previsioni meteo per martedì. Al Centro-nord e Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso, al Sud e in Sicilia tempo inizialmente abbastanza soleggiato, ma con nubi in aumento dal pomeriggio. In mattinata un po’ di nebbia in diradamento sulla Val Padana centrale. Deboli nevicate lungo le creste di confine della Val D’Aosta e nel nord dell’Alto Adige, fino al fondovalle dalla sera. Dal pomeriggio locali piogge o pioviggini su regioni tirreniche e settori occidentali delle Isole maggiori. Nella notte le precipitazioni si estenderanno a quasi tutto il Sud e alle regioni centrali adriatiche, con quota neve attorno a 900-1200 metri. Dopo il tramonto torneranno a formarsi le nebbie su gran parte della Val Padana, specie tra est Lombardia e Veneto. Venti in generale intensificazione, forti di Maestrale sulla Sardegna; dal pomeriggio intensi venti di Foehn nelle vallate alpine e, dalla sera, anche lungo le pedemontane del Nordovest. Temperature: massime in temporaneo rialzo sul medio Adriatico e al Sud. Valori in calo al Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Su regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole cielo in prevalenza nuvoloso con piogge sparse e nevicate in Appennino oltre 800-1200 metri; nel pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni al Sud e nelle zone interne appenniniche; possibili temporali invece sul medio Adriatico e nel nord della Sardegna. Tra sera e notte nuovo peggioramento anche al Sud e con quota neve in generale calo fino a 200-400 metri nella notte su Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Appennino lucano. Nel resto del Paese cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti lungo le Alpi associati a deboli nevicate in quelle centrali di confine. Venti settentrionali da moderati a forti su buona parte del Paese, fino a tempestosi intorno alle Isole e nelle Alpi con forti raffiche di Foehn fino in pianura al Nordovest. Temperature: minime in rialzo, sensibile al Centro-sud. Massime in rialzo nelle pianure del Nord, in calo in quota nelle Alpi, senza grandi variazioni altrove.

Foto: iStock/Getty images