Tempo in miglioramento, residua instabilità al Sud e in Sicilia

Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione numero 7 di marzo è in allontanamento, tuttavia domani spingerà ancora nuvole e un po’ di piogge sulle estreme regioni meridionali; nel resto d’Italia il rialzo della pressione favorirà invece condizioni di tempo bello e stabile. Anche le temperature, quasi dappertutto in leggero aumento, faranno registrare valori vicini alla norma. Nell'ultima parte della settimana l’alta pressione si estenderà a gran parte dell’Italia, garantendo così giornate piene di sole e temperature nuovamente al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo per giovedì. Domani al mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso al Sud: rovesci e temporali isolati su Basilicata, Calabria e Sicilia, con neve sull'Appennino al di sopra di 1000-1400 metri; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio ancora molte nubi e qualche piovasco su Calabria e Sicilia; graduali schiarite sulle altre regioni del Sud. Temperature massime in generale stazionarie o in aumento.

Previsioni meteo per venerdì. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo bello in tutte le regioni, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia; a tratti qualche nuvola in più solo al Nord-Ovest, sull'Appennino Meridionale e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime in leggera crescita e quasi dappertutto nella norma.