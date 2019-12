Tempo autunnale al Nord, clima eccezionalmente mite al Centro-Sud

Continuano a soffiare venti di Scirocco e questo afflusso di masse d’aria molto miti provenienti dal Nord Africa ha riportato le temperature al di sopra della norma (anche di 6-8 gradi oltre le medie stagionali), in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente tiepido per il periodo, dall’altro gli intensi e umidi venti umidi di Scirocco apporteranno condizioni di tempo autunnale al Nord, con giornate spesso grigie e occasioni per piogge più insistenti soprattutto sul Nord-Ovest. Entro mercoledì sera le precipitazioni raggiungeranno anche le Isole maggiori, la Calabria e, successivamente, le altre regioni tirreniche, con un peggioramento ancor più diffuso giovedì, a causa del passaggio della perturbazione n. 6 di dicembre. Tra venerdì e sabato il passaggio di un’altra e più intensa perturbazione atlantica, la n. 7 dicembre, causerà una pesante ondata di maltempo sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali. A causa di questa sensibile anomalia della temperatura, che riguarda non soltanto il nostro Paese, ma gran parte dell’Europa centro-orientale, la quota delle nevicate sulle Alpi si manterrà al di sopra dei 1600-2000 metri.

Previsioni meteo per martedì. Martedì il Mar Mediterraneo e la nostra Penisola saranno ancora interessati da venti meridionali in prevalenza meridionali, con forti venti di Scirocco su tutti i nostri mari. Questi venti hanno causato un ulteriore rialzo delle temperature, con valori minimi all’alba fino a 6-8 gradi sopra la norma. Anche il clima pomeridiano sarà particolarmente mite in gran parte del Paese con temperature più tipiche del mese di novembre piuttosto che di quello di dicembre. Per quanto riguarda le condizioni meteo, il cielo resterà molto nuvoloso o coperto in quasi tutte le regioni settentrionali e sull’alta Toscana. Non mancherà un po’ di nuvolosità anche in Sardegna, nella Sicilia sud-orientale e, in mattinata, addensamenti nuvolosi anche nei settori ionici. Le piogge insisteranno soprattutto su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, con possibilità di rovesci anche temporaleschi in serata sulla Liguria centrale. Le piogge a tratti più intense su alto Piemonte, Comasco e Varesotto. Piogge più isolate anche al Nord-Est, sull’alta Toscana e, localmente, su Calabria e Sicilia orientale. Nevicate sulle zone alpine oltre 1600-2000 metri, più intense sul settore alpino centrale. Ampie schiarite sul resto del Centro-Sud e nella Sicilia settentrionale, ma con nubi in aumento in serata a partire dalla Sardegna e dalle zone tirreniche. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì altra giornata grigia su gran parte del Nord, tranne in Emilia Romagna, con piogge al Nord-Ovest, ma meno insistenti. Nel pomeriggio nubi in temporanea attenuazione nel settore di Nord-Est. Qualche pioggia possibile anche in Triveneto, specialmente in serata. Tempo in peggioramento nelle Isole, con molte nubi e piogge sparse sin dal mattino, e possibili rovesci o temporali dal pomeriggio in Sardegna. Nubi in aumento anche al Centro-Sud, con piogge e qualche rovescio in Calabria, dalla tarda serata possibile anche su coste di Toscana e Lazio. Venti di Scirocco insistono su tutti i nostri mari, con maggiore intensità al Sud e sulle Isole maggiori. Temperature in ulteriore lieve aumento nei valori minimi, massime per lo più stazionarie e ancora superiori alla norma. Neve sulle Alpi occidentali sopra 1800 metri.

