Temperature oltre 35 gradi

Nei prossimi giorni l’alta pressione consoliderà la sua posizione sull’Italia, e solo nella giornata di sabato cederà parzialmente al Nord, lambito da una perturbazione atlantica. Quindi giovedì tempo bello e soleggiato, fatta eccezione per gli isolati temporali che si formeranno nel pomeriggio sulle Alpi, mentre le temperature, sebbene in lieve aumento, non raggiungeranno ancora valori particolarmente alti. Venerdì giornata simile, ma con caldo in ulteriore leggero aumento e con un deciso peggioramento al Nord alla fine del giorno, quando rovesci e temporali, oltre a bagnare le Alpi, si spingeranno anche su pianure e tratti costieri. Sabato, il nucleo di aria fresca atlantica in rapido scivolamento sul Nord Italia, porterà alla formazione di numerosi temporali sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud resisterà il bel tempo. Poi domenica tempo di nuovo bello e soleggiato in gran parte d’Italia, anche al Nord. Nel fine settimana è atteso anche caldo intenso al Sud, con massime quasi dappertutto oltre 30 gradi, diverse punte di 35-36 gradi e addirittura, nella giornata di domenica, picchi di 39-40 gradi nel versante orientale della Sicilia. Si tratterà della seconda e ancora più intensa ondata di calore che prenderà corpo proprio in coincidenza con le “lunghe” giornate che caratterizzano l’avvio dell’estate astronomica (il solstizio d’estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54) e che potrebbe prolungarsi fino alla fine del mese.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino un po’ di nuvole sulle zone alpine, con possibili isolati rovesci sui rilievi del Piemonte; bello nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi della Penisola, con rovesci e temporali, per lo più a carattere isolato, sulle Alpi; possibile qualche locale sconfinamento sulle vicine pianure di Piemonte e Veneto. Temperature massime in leggero aumento al Centro-Sud con picchi massimi fino a 34-35 gradi, in lieve calo all’estremo Nord-Ovest. Venti deboli.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino bel tempo quasi dappertutto. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle Alpi, dove si formeranno anche un po’ di temporali; sempre bello altrove. Tra sera e notte rovesci e temporali sparsi su tutte le regioni settentrionali. Temperature massime in crescita al Sud e medio versante tirrenico.

Foto iStock/Getty Images