Temperature in aumento al Centro-Sud

Tra oggi e domani tempo bello e stabile al Centro-Sud e Isole, grazie alla protezione dell’alta pressione che, tra l’altro, tornerà a spingere ai margini della Penisola delle bollenti correnti sahariane: in questa parte del Paese quindi anche le temperature sono previste in aumento e in alcune zone il caldo diventerà intenso, in particolare nella giornata di venerdì, quando in Sicilia e Sardegna sono previsti picchi a sfiorare i 40 gradi. Al Nord, lambito dalle fresche correnti atlantiche che continueranno a scorrere al di là delle Alpi, il sole invece dovrà spartire il cielo con un po’ di nuvole e un po’ di instabilità favorirà la formazione di qualche temporale sulle zone alpine e, a tratti, anche sulle vicine aree della Valpadana; rispetto al resto d’Italia anche le temperature rimarranno più contenute, vicine alla norma. L’aria fresca di origine atlantica nel fine settimana riuscirà a infiltrarsi anche al Centro-Sud e, pur senza causare un apprezzabile peggioramento del tempo, favorirà comunque una sensibile attenuazione del caldo.

Previsioni meteo per oggi. Giornata tra sole e nuvole su zone alpine e Valpadana occidentale, con la possibilità di qualche temporale pomeridiano sulle Alpi orientali; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in sensibile aumento al Sud e Isole, con picchi fino a 35-36 gradi in Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo per venerdì. Alternanza tra sole e nuvole al Nord, con improvvisi e isolati acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Liguria e Romagna. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord, in ulteriore leggera crescita invece al Sud e Isole: caldo intenso in Sicilia e Sardegna, con picchi anche di 37-38 gradi.

Foto iStock/Getty images