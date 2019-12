Svolta in vista: neve fino a bassa quota e freddo in brusco aumento

Dopo i giorni soleggiati e miti delle feste di Natale si profila una decisa svolta: alla fine della settimana venti freddi e intensi investiranno il nostro Paese, dando il via a una fase con tempo in peggioramento e freddo in brusco aumento.



Le previsioni per le prossime ore





Foto iStock/Getty Images

Nella giornata di sabato freddi venti settentrionali propagheranno aria decisamente più fredda al Nord-Est e al Centro-Sud, determinando un brusco e sensibile calo delle temperature che sarà marcato soprattutto sul versante adriatico e sulle regioni meridionali. Il raffreddamento sarà accentuato anche dai venti, che soffieranno da moderati a forti. Si tratterà di un flusso umido, con prevalenza di nuvole su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, associate a precipitazioni per lo più deboli e intermittenti sulle regioni adriatiche, lungo l’Appennino, su est e sud della Calabria e su est e nord della Sicilia.

Limite delle nevicate progressivamente a quote più basse: a fine giornata la neve arriverà fino a 200-300 metri su Abruzzo e Molise, fino a 400-500 metri su Irpinia, Lucania e zone collinari della Puglia. Nuvolosità sparsa anche tra Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Veneto; cielo sereno o poco nuvoloso nel resto dell’Italia.

Questo afflusso di aria fredda proseguirà anche nella giornata di domenica, con venti da nord-nordest che si intensificheranno ulteriormente al Centro-Sud soffiando fino a forti sull’Adriatico, lo Ionio e la Sicilia. Le temperature caleranno ulteriormente di 1-3 gradi. Soprattutto fino al mattino, deboli precipitazioni intermittenti proseguiranno su Abruzzo, Molise, Appennino meridionale, nord della Puglia e della Sicilia. Limite della neve ancora a quote molto basse: nevicherà fino ai 600 metri anche sui monti della Sicilia settentrionale. Tempo migliore nel resto d’Italia, con la possibilità di qualche nebbia o strati di nubi basse sulla Val Padana centro-occidentale e nel Ponente ligure.

In seguito un intenso anticiclone associato ad aria particolarmente mite si consoliderà sull’Europa occidentale e, a poco a poco, anche sull’Italia. Come conseguenza, l’afflusso di aria fredda sulle regioni centro-meridionali del Paese si esaurirà rapidamente già a partire da lunedì, con gli ultimi annuvolamenti innocui e senza precipitazioni sul medio Adriatico e su parte del Sud. Sulle regioni centro-settentrionali si farà strada una massa d’aria eccezionalmente mite per la stagione.