Meteo, 11 aprile poi stabile ma sono in arrivo nuove piogge e sbalzi termici

In questa giornata l’alta pressione garantirà condizioni meteo stabili da Nord a Sud e un rialzo termico che porterà le temperature vicine ai 20 gradi e localmente anche oltre questa soglia. La seconda parte della settimana si preannuncia, di nuovo molto dinamica, con l’arrivo già mercoledì della perturbazione numero 3 del mese e la tendenza ad un successivo generale calo delle temperature; fino a giovedì il clima sarà decisamente mite in tutto il Centro-Sud, particolarmente al Sud e sulla Sicilia dove si potrebbero anche superare i 25 gradi per effetto dei venti di Libeccio e Scirocco; mentre al Nord affluirà aria progressivamente più fredda, destinata a propagarsi a tutto il Paese nella parte finale della settimana. Da giovedì ci attendono giornate molto ventose, con forti raffiche e mari molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 11 aprile

Tempo stabile in tutto il Paese, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su regioni meridionali e Sicilia; altrove transito di nuvolosità medio-alta, con nubi più compatte su Liguria e settori alpini e deboli precipitazioni sulle Alpi di confine.



Temperature in generale aumento, con valori massimi per lo più tra 16 e 20 gradi, con picchi poco superiori in Sardegna. Venti ancora moderati settentrionali al Sud e in Sicilia, rinforzi da ovest sui mari di Ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 12 aprile

Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al Sud e sulle Isole Maggiori. Altrove progressivo aumento della nuvolosità, con cieli coperti, fin dal mattino, al Nord e sull’alta Toscana. Prime precipitazioni in mattinata tra Liguria e Toscana, in diffusione entro il pomeriggio sul Nord-ovest e, entro sera, anche sul Nord-est. Neve sul settore alpino, inizialmente a quote elevate, ma in successivo abbassamento fino a 1.000 metri di quota sul settore centro-orientale.



Temperature minime in generale aumento; valori massimi in calo al Nord, in rialzo anche sensibile al Centro-sud e, soprattutto, sulle Isole Maggiori dove i valori oscilleranno anche intorno ai 22-23 gradi. Venti inizialmente deboli, ma con un rinforzo deciso di Scirocco dalle ore serali sui settori di Ponente. ­