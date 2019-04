Sole e clima primaverile sull'Italia fino a Pasqua

Il rinforzo dell’alta pressione sta dando inizio a una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato che ci accompagnerà probabilmente per il resto della settimana fino alla giornata di Pasqua. Questo tempo nel complesso buono sarà anche accompagnato da temperature sopra le medie stagionali, con valori pomeridiani che raggiungeranno punte anche superiori ai 20 gradi via via più diffuse. Nel corso del fine settimana l’influenza marginale di una depressione centrata sulla Spagna potrebbe favorire un aumento della nuvolosità al Centro-Sud a iniziare dalle Isole maggiori. Nella giornata di Pasquetta primi segnali di cambiamento per l’avvicinarsi di una perturbazione i cui effetti saranno più evidenti nella giornata di martedì.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì un po’ di nubi su Alpi orientali, zone interne del Centro, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Meridionale e sull’interno della Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Venti per lo più deboli. Temperature massime stabili o in lieve aumento; al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna si toccheranno anche punte di 21-22 gradi. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì un po’ di nuvolosità addossata alle Alpi, con occasionali piovaschi nel pomeriggio su Orobie e Dolomiti, verso sera sulle Alpi piemontesi. Tempo più soleggiato nel resto d’Italia, con qualche cumulo pomeridiano a ridosso dei rilievi e modeste velature in avvicinamento alle Isole maggiori, specie verso sera. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, al di sopra delle medie stagionali soprattutto al Centro-Nord. Venti moderati orientali sul Ligure e in Sardegna, fino a localmente forti nel Canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty Images