Sole e clima più caldo al Nord, in Toscana e Sardegna

Giovedì ancora un po’ di instabilità al Centro-Sud peninsulare, con rovesci e temporali soprattutto sulle zone interne, a causa del vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola; anche le temperature, sebbene in leggero rialzo in diverse zone del Centro-Nord, rimarranno in generale al di sotto dei valori medi stagionali. Per l’ultima parte della settimana si conferma invece una tendenza al miglioramento: la rimonta dell’alta pressione garantirà quindi un inizio di giugno all’insegna del tempo più stabile, e progressivamente anche più caldo, soprattutto al Nord, in Toscana e Sardegna. Un vortice di bassa pressione in quota sarà invece responsabile di un tempo instabile al Sud e su parte del Centro, con il rischio a metà giornata di numerosi rovesci e temporali. Tale situazione di instabilità rimarrà inalterata anche nei primi giorni della prossima settimana. Di conseguenza, le temperature al Sud risulteranno più contenute rispetto al resto del Paese, ma comunque non lontane dalle medie stagionali.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì bel tempo al Nord-Ovest e in Sardegna, con schiarite in estensione anche alla Sicilia. Nel resto d’Italia nuvolosità irregolare e variabile, più compatta e associata ad alcune piogge inizialmente sul medio Adriatico, nel pomeriggio sotto forma di locali rovesci o temporali sul Lazio centro-meridionale e nelle zone interne tra Abruzzo, Molise, Campania, Lucania e Puglia. Occasionali scrosci anche sulla Sila e sui monti della Sardegna. Temperature massime in rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, in lieve calo sul medio-bassa Adriatico e all’estremo Sud. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA intorno a 80-85).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino nuvolosità sparsa sul medio Adriatico, gran parte del Sud e nel nord della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione invece lungo l’Adriatico. Locale instabilità con isolati rovesci o temporali in Lucania, nelle zone interne e su quelle ioniche della Puglia e della Calabria. Occasionali e brevi rovesci possibili anche sui monti nel sud delle Marche, in Abruzzo, nel Frosinate e nell’est della Sicilia. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord con punte intorno ai 25 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordovest sul medio-basso Adriatico, sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia.

Foto Ansa