Sole e clima mite nel weekend

Mercoledì la perturbazione porterà maltempo soprattutto al Sud, mentre nella seconda parte della settimana si attende un generale miglioramento con temperature che risaliranno gradualmente, fino a valori di nuovo miti nel prossimo weekend. Le previsioni aggiornate per le prossime ore.

Giovedì tempo in miglioramento anche al Sud con qualche annuvolamento sparso su settore ionico, Calabria e Sicilia e qualche debole precipitazione al mattino nel nordest della Calabria con isolati rovesci nel pomeriggio nelle zone interne della Sicilia orientale. Sul resto d’Italia prevarrà un cielo da sereno a poco nuvoloso. Temperature in lieve rialzo un po’ ovunque nei valori massimi. Venti settentrionali in parziale attenuazione, ancora fino a localmente forti sullo Ionio, fino a moderati nel resto del Centro-sud e delle Isole. L’ultima parte della settimana vedrà un ulteriore e generale miglioramento del tempo grazie al rinforzo dell’alta pressione sull’Italia e sull’area mediterranea. In particolare nella giornata di venerdì il tempo sarà in prevalenza soleggiato su quasi tutte le regioni. Da segnalare una residua nuvolosità nella prima parte della giornata su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale e al mattino anche su Basilicata Calabria e Sicilia. Venti settentrionali in ulteriore attenuazione soffieranno localmente ancora moderati al Centro-sud dove i mari resteranno mossi. Temperature senza grandi variazioni con valori prossimi alla norma al Nord, poco al di sotto al Centro-sud specie sulle regioni del versante adriatico. L’ultimo weekend del mese di marzo sarà caratterizzato sa tempo stabile e soleggiato sull’Italia e con temperature che tenderanno a salire riportandosi su valori decisamente più miti.

Foto iStock/Getty Images