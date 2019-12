Sole e clima mite a oltranza. Natale con temperature fino a 20 gradi

Le Feste di Natale proseguiranno in compagnia dell’alta pressione che, pur senza occupare direttamente l’Italia, ci proteggerà dal passaggio di nuove perturbazioni. Ci attendono perciò un Natale e un Santo Stefano con prevalenza di tempo soleggiato e temperature al di sopra della norma. L’alta pressione resterà saldamente allungata su gran parte dell’Europa occidentale anche nella seconda parte della settimana: continuerà quindi a bloccare il passaggio delle piovose perturbazioni atlantiche ma, d’altro canto, lascerà aperta la strada all’arrivo di correnti più fredde nord-orientali che si infiltreranno parzialmente al Sud e sulle regioni adriatiche, favorendo (soprattutto in queste zone) un sensibile calo termico e qualche isolata nevicata sull’Appennino.

Previsioni meteo per mercoledì (Natale). Giornata di Natale in gran parte soleggiata sull’Italia. Un po’ di nuvolosità con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso soltanto su Alto Adige, sud della Calabria e nordest della Sicilia. Al mattino possibili residue e deboli piogge sulla Calabria meridionale, mentre sull’Alto Adige di confine saranno possibili deboli nevicate oltre 1000 metri. Temperature ancora decisamente al di sopra della norma: in particolare massime per lo più comprese fra 15 e 20 gradi nelle regioni tirreniche e Isole Maggiori. Al Nord, un po’ dappertutto si supereranno i 10 gradi: valori questi anche di 7-8 gradi oltre la norma. Venti di Maestrale da tesi a forti sulla Sardegna, intorno alla Sicilia e sulle Alpi occidentali, moderati intorno alla Puglia; venti deboli altrove. Mari: poco mosso l’alto Adriatico, da mossi a molto mossi i restanti mari. Fino ad agitato il mare di Corsica, il mare di Sardegna e il Canale di Sicilia. La nostra previsione per Natale ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90).

Previsioni meteo per giovedì (Santo Stefano). Altra giornata in gran parte soleggiata sul nostro Paese. Un po’ di nuvolosità sparsa a carattere irregolare interesserà Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e nord della Sicilia, con la possibilità al primo mattino di qualche breve e debole pioggia su Molise e Puglia. Nel corso della giornata nuvolosità in aumento sul Nord Italia per il passaggio di nubi a quote medio alte che tenderanno a velare il cielo e renderlo a tratti e localmente nuvoloso. Temperature in generale calo, più evidente lungo il versante adriatico. Nelle Isole maggiori si sfioreranno ancora localmente i 20 gradi. Venti moderati o tesi da nord o nord-ovest su medio-basso Adriatico, Puglia, Ionio e mari ad ovest delle due isole maggiori.

Foto Ansa