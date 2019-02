Sole e clima eccezionalmente mite

L’alta pressione si estenderà temporaneamente a tutto il Paese, garantendo tempo stabile e soleggiato con un clima eccezionalmente mite al Centro-Nord. Nelle regioni settentrionali stiamo registrando temperature massime fino a 10 gradi oltre le medie stagionali: l’inverno meteorologico si conclude quindi con valori tipici di inizio maggio. Tuttavia già alla fine del giorno quest’area anticiclonica comincerà a mostrare i primi segni di cedimento, evidenziati da un aumento della nuvolosità che annuncerà l’imminente arrivo di una debole perturbazione (n.1 di marzo). Tra venerdì e sabato ci attende un parziale peggioramento del tempo con la perturbazione che farà sentire i suoi effetti soprattutto tra la fine di venerdì e la prima parte di sabato sul medio versante Adriatico e sulle regioni meridionali. Seguirà un miglioramento del tempo domenica. Le temperature nei prossimi giorni tenderanno leggermente a calare, pur mantenendosi in molti casi oltre le medie.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvolosità tra Liguria e alta Toscana, ma senza piogge; nel resto del Paese tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata o nella notte nuvolosità in aumento sulle regioni del versante tirrenico. Temperature massime in rialzo sulle regioni del medio e basso Adriatico, senza grandi variazioni altrove, con valori attorno ai 20-22 gradi in motti settori del Centro-Nord e sulla Sardegna. Ventilato per venti da ovest-sudovest sui mari di ponente.

Previsioni meteo per venerdì. Su Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato. Fino al pomeriggio il tempo sarà nel complesso buono anche sul medio e basso versante Adriatico, Basilicata, Calabria, nord ed est della Sicilia. Nel resto del Paese nuvolosità variabile: nel corso della giornata possibili deboli nevicate lungo le creste alpine di confine. In serata peggiora sul medio versante Adriatico con locali piogge su Marche, Abruzzo, Molise in estensione nella notte a buona parte del Sud peninsulare. Sull’Appennino abruzzese quota neve intorno ai 1400 metri. Temperature in lieve diminuzione al Centro-Nord, in aumento al Sud e sulla Sicilia. Venti moderati o forti di Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia, Foehn su Valle d’Aosta, Piemonte e nord-ovest della Lombardia.

Foto iStock/Getty Images