Sole e caldo in aumento

Sole e caldo in intensificazione in questo inizio di settimana sulle regioni centro-meridionali: da mercoledì parte una nuova ondata di calore, la quarta di questa estate, con obiettivo principale proprio il Centro-Sud.

Potrebbe trattarsi della fiammata africana, fino ad oggi, più lunga della stagione, destinata ad accompagnarci probabilmente fino a ridosso del Ferragosto. L’apice di questa onda rovente, al momento, si profila tra domenica 11 e mercoledì 14 quando in diversi casi si potrebbero toccare i 40 gradi. Tra sabato 10 e martedì 13 agosto il caldo si intensificherà temporaneamente anche al Nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole domani il tempo sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo: in giornata cielo parzialmente nuvoloso su Sardegna e al Centro per il passaggio di banchi nuvolosi ad alta quota.

Al Nord nuvolosità variabile e tempo instabile: a rischio rovesci o temporali soprattutto da metà giornata le aree alpine e prealpine, le pianure del Piemonte e della Lombardia, in serata e nella notte occasionalmente anche quelle dell’Emilia occidentale e del Veneto.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud, fino a 36-38 gradi e picchi di 40 gradi su Sardegna e ovest Sicilia. Venti: moderati o localmente tesi di Scirocco su mari e regioni centro-meridionali. Mari: mossi il mar ligure, il Tirreno, il Canale di Sicilia e l’Adriatico al largo.

Previsioni meteo per giovedì. Sulle regioni di Nord-Est e su Toscana, Umbria e Marche nuvolosità variabile e atmosfera a tratti instabile, con il rischio di locali rovesci o brevi temporali; migliora dalla sera. Al Nord-Ovest e sulla Sardegna tendenza ad ampie schiarite nella seconda parte del giorno. Nel resto del Centro, al Sud e sulla Sicilia tempo abbastanza soleggiato, con annuvolamenti passeggeri ad alta quota. Temperature: massime in lieve calo al Nord-Est, al Centro e nell'ovest Sardegna; in ulteriore lieve aumento sulla Sicilia dove si potranno toccare i 40 gradi. Venti: moderati di Scirocco su Adriatico meridionale, mar Ionio, Puglia, Calabria e Sicilia.

Foto iStock/Getty images