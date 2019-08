Sole e caldo in aumento

Si avvicina la perturbazione numero due di agosto, che tra mercoledì e giovedì attraverserà le regioni settentrionali provocando temporali e un'attenuazione del caldo. Già da martedì l'instabilità aumenterà al Nord, mentre nel resto d'Italia la giornata sarà piena di sole e con temperature in aumento.

Nei prossimi giorni il caldo si farà ancora più intenso al Centro-Sud e sulle Isole, a causa delle calde correnti sciroccali che favoriranno la graduale risalita di aria sahariana: si concretizzerà quindi una nuova ondata di calore, con valori che raggiungeranno diffusamente i 35-36 gradi e alcune punte che sfioreranno i 40 gradi.

Al Nord, a causa delle infiltrazioni di aria fresca atlantica, il caldo rimarrà invece contenuto, ma i temporali che accompagneranno la perturbazione potrebbero essere anche di forte intensità, specie nella giornata di mercoledì, in prossimità di Alpi e Prealpi

Previsioni meteo per martedì. Al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in Liguria e lungo le Alpi. Nel pomeriggio nubi in aumento al Nord: isolati rovesci e temporali sulle Alpi e sulle Prealpi, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure del Piemonte e, in serata, anche della Lombardia. Temperature massime quasi ovunque in aumento, specie al Centro-Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari attorno alla Sardegna, sul Canale di Sicilia e sull’alto Tirreni; mossi i mari intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in generale nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Possibili temporali isolati anche sulle pianure del Piemonte, specie nel nord della regione, sulla pedemontana lombarda e in Liguria.

Ancora prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita invece al Sud e Isole. Venti moderati di Scirocco su mar Tirreno, mar Ligure, canale di Sicilia; Scirocco in graduale rinforzo anche sull’Adriatico.

Foto iStock/Getty images