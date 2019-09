Sole e caldo estivo per almeno una settimana

Alta pressione in grande espansione sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia in questa seconda parte della settimana, dove ci attende un periodo caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e più caldo: per alcuni settori sarà un vero e proprio ritorno dell’estate, per altri semplicemente una prosecuzione, in ogni caso con temperature destinate a risalire ovunque. Nel fine settimana, infatti, il termometro potrà sfiorare i 30 gradi al Nord e addirittura superarli nelle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con un’anomalia termica anche dell’ordine di 4-5 gradi. Al Sud, invece, il caldo sarà in parte mitigato dalla persistenza di una moderata ventilazione da nord.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Il consolidamento di un vasto campo di alta pressione sull’Italia e sull’Europa centro-meridionale garantirà un fine settimana di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutto il nostro Paese. Per quanto riguarda la giornata di sabato avremo tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Al Nord potrà transitare qualche nuvola passeggera in più, a iniziare dal Nord-Ovest, ma assolutamente innocua, senza il rischio di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo, e quindi di nuovo su livelli estivi, con punte sempre intorno a 30 gradi: valori questi che sono sopra le medie stagionali. Venti settentrionali ancora moderati sulla Puglia e sull’alto Ionio, da est nel Canale di Sardegna. Da segnalare, domenica, soltanto il passaggio di nubi alte e sottili che tenderanno a velare il cielo. Il clima sarà tipico di fine estate con temperature in aumento, destinate a portarsi quasi ovunque al di sopra della media stagionale. Le regioni più calde saranno Toscana, Lazio, Campania e Isole maggiori, dove si potranno di poco superare i 30 gradi. Al Nord, invece, si toccheranno facilmente i 28-29 gradi: in tutte queste zone l’anomalia termica sarà anche di 4-5 gradi. Da segnalare, inoltre, la persistenza di una moderata ventilazione da nord tra il basso Adriatico, la Puglia, lo Ionio e da est nel Canale di Sardegna con i rispettivi mari che saranno generalmente mossi. Questa situazione di alta pressione e tempo soleggiato ci accompagnerà anche nei primi giorni della prossima settimana con addirittura un ulteriore, lieve aumento delle temperature. Proseguirà dunque la fase caratterizzata da assenza di piogge, salvo la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano che tornerà a interessare i settori alpini.