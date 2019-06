Sole e caldo estivo, ma senza eccessi

Fino a mercoledì tanto sole e caldo senza eccessi: l’alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo bello e stabilein quasi tutta Italia, con pochi temporali pomeridiani solo sui rilievi. Rispetto a qualche giorno fa il caldo sarà meno intenso, grazie a delle infiltrazioni di aria relativamente più fresca: le temperature quindi rimarranno al di sopra della norma, ma di poco.

L’anticiclone africano tornerà a espandersi con maggior decisione sull'Italia a partire da giovedì: l’arrivo dell’estate astronomica – il solstizio d'estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54 – coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso a partire dal Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Quella di domani sarà una giornata di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle aree montuose, seguito da occasionali e brevi temporali isolati sulle Alpi, sull’Appennino centro-meridionale e sulle zone interne della Puglia. Anche martedì qualche isolato rovescio potrebbe insistere sul settore alpino e prealpino anche in serata.

Le temperature saranno in leggero aumento su Nord-Ovest, Emilia, Sardegna e regioni centrali tirreniche, in lieve calo all'estremo Sud. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di brezza.



Previsioni meteo per mercoledì. Inizio giornata con sole diffuso in gran parte d’Italia. Nelle ore più calde, tra tarda mattinata e primo pomeriggio, sviluppo di nuvole intorno alle aree montuose con la possibilità di locali rovesci o temporali lungo le Alpi, sulla fascia prealpina e, in forma più occasionale, nelle zone pedemontane della Lombardia e delle Venezie e nell'Appennino centro-meridionale. Le temperature saranno in lieve aumento su Emilia Romagna, medio Adriatico e Sardegna. Venti deboli ovunque.

