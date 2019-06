Sole e caldo ancora protagonisti

Dopo le temperature record degli ultimi giorni, in questo fine settimana si tornerà su livelli di caldo più sopportabili. L’Anticiclone nord-africano continuerà a proteggere il nostro Paese dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche, ma sposterà ulteriormente il suo asse verso l’Europa occidentale. Questa evoluzione permetterà l’arrivo dai Balcani di deboli correnti orientali, meno calde e più secche. Le temperature resteranno su valori superiori alle medie climatiche, ma solo localmente si toccheranno valori intorno ai 35 gradi.



All'inizio della prossima settimana il caldo tenderà a intensificarsi nuovamente e si tornerà a superare in molte località la soglia dei 35 gradi. A metà settimana al Nord è previsto un deciso aumento dell’instabilità, con il rischio di temporali più accentuato sui rilievi alpini. Ne conseguirà un ridimensionamento delle temperature. Al Centro-Sud invece il caldo continuerà a rimanere intenso, con valori massimi che potranno raggiungere i 36-37 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato e caldo su tutto il Paese. Da segnalare una residua nuvolosità in mattinata all'estremo Nord-Ovest, con precipitazioni in esaurimento nell'estremo sud del Piemonte. Nel pomeriggio modesti annuvolamenti in sviluppo nelle Alpi occidentali e lungo le Prealpi tra Lombardia e Veneto, con locali brevi acquazzoni non esclusi nelle Alpi marittime. Le temperatuire massime diminuiranno al Nord e nelle regioni peninsulari e si attenuerà il caldo intenso. La regione più calda sarà la Sardegna, dove si potranno toccare i 37 – 38 gradi. Venti da deboli a moderati settentrionali nelle regioni peninsulari e sul Mare Ionio.

Foto iStock/Getty images

Previsioni meteo per domenica. Su tutte le regioni il tempo sarà generalmente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio possibilità di locali brevi acquazzoni o temporali nelle Alpi occidentali. Più occasionalmente nel settore prealpino tra Lombardia orientale e Alto Adige. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, con valori generalmente compresi tra i 29 e i 35 gradi. Venti deboli o assenti salvo locali rinforzi di brezza nelle ore centrali della giornata lungo i litorali. Mari in prevalenza calmi o poco mossi, localmente mossi il basso Adriatico e lo Ionio.