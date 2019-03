Siccità: da metà settimana torna la pioggia anche al Nord

Nel fine settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia e ci regalerà quindi due giornate piene di sole e con temperature in ulteriore aumento, molto miti soprattutto al Centro-Nord, dove i valori si porteranno di nuovo ben al di sopra della media stagionale.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

All’inizio della prossima settimana nessun cambiamento in vista. Il mese di aprile esordirà con tempo stabile, clima decisamente primaverile e ancora gravemente siccitoso al Nord. In particolare, nella giornata di lunedì osserveremo il passaggio di nuvolosità alta e sottile su molte delle nostre regioni, più estesa su quelle nord-occidentali e sulla Sardegna. Le temperature risulteranno ancora sensibilmente al di sopra della norma con valori pomeridiani attorno, o poco oltre, i 20 gradi. Un cambio significativo delle condizioni meteorologiche sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo viene al momento confermato a partire da metà settimana. L’ingresso di una profonda saccatura proveniente dall’Europa settentrionale e diretta verso il Mediterraneo potrebbe aprire una fase di maltempo anche abbastanza duratura, capace di riportare le tanto attese piogge anche sulle regioni settentrionali. Tra mercoledì e giovedì l’ingresso di aria decisamente più fredda potrebbe addirittura favorire il ritorno della neve a quote relativamente basse sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Si tratta tuttavia di una tendenza ancora incerta nelle tempistiche e nei dettagli: seguite pertanto i prossimi aggiornamenti.