Siamo ancora nella morsa del freddo

con gelide correnti settentrionali che continueranno a scorrere sulla nostra Penisola: le temperature rimarranno al di sotto della norma in molte zone del Paese, mentre la neve scenderà fino a quote molto basse sui rilievi del Centro-Sud. La fase di tempo tipicamente invernale però non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa occidentale e Mediterraneo, trascinando una massa d'aria insolitamente calda. Si prospettano quindi un Capodanno e un inizio del 2020 caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature in deciso rialzo, con valori eccezionalmente miti al Nord e regioni centrali tirreniche.

Previsioni meteo per oggi. Ancora nuvole su regioni centrali adriatiche e al Sud; prevalenza di tempo bello nel resto del Paese. Nel corso del giorno qualche debole pioggia su Abruzzo, Calabria e nord della Sicilia, con neve fino a quote collinari su Appennino abruzzese e Monti della Sila, oltre 600 metri sui rilievi siciliani. Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero calo.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata tra sole e nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali: qualche piovasco residuo su Basilicata, Calabria e Sicilia, con deboli nevicate sui rilievi oltre 400-700 metri. Bel tempo nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia in Valpadana. Temperature massime quasi ovunque in leggero aumento.

Foto iStock/Getty Images