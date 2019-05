Si profila un nuovo peggioramento: in arrivo temporali, venti intensi e calo delle temperature

Una perturbazione di origine atlantica, la quinta del mese di maggio, transiterà sulle regioni settentrionali italiane nel corso di sabato; da domani questo sistema perturbato determinerà lo sviluppo di una intensa circolazione ciclonica attorno alla nostra penisola che darà origine a tempo instabile e ad un nuovo generale rinforzo dei venti. La barriera alpina proteggerà il nostro Paese dall'aria più fredda che segue questa nuova perturbazione, tuttavia, soprattutto sulle regioni centrali e a Nord-Est, le temperature nei primi giorni della settimana scenderanno ancora al di sotto delle medie

Previsioni meteo per sabato. Oggi al Sud e sulle isole tempo abbastanza soleggiato; al Centro nuvolosità in aumento, specialmente verso sera. Al Nord tempo in peggioramento, con rovesci e temporali in estensione dalle Alpi verso le pianure nel corso della giornata. La sera migliora al Nord-Ovest; qualche rovescio temporalesco in Toscana, sull'Umbria e sul centro-nord del Lazio. Temperature minime in rialzo, massime stazionarie o in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto rialzo altrove.

Previsioni meteo per domenica. Domani sul Nord-Ovest cielo sereno o poco nuvoloso; sul resto del Paese cielo in prevalenza nuvoloso. Precipitazioni a carattere sparso interesseranno per buona parte della giornata le regioni di Nord-Est, l’Emilia Romagna e il Centro-Sud; in Sicilia qualche rovescio principalmente al mattino; temporaneo miglioramento nel corso del pomeriggio al Sud; la sera piogge in intensificazione sulle Marche e sulla Romagna. Temperature in calo. Venti forti di Foehn nelle valli alpine, forti di Maestrale sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia, venti settentrionali in rinforzo sulle regioni centrali.