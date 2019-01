Si attenua il freddo: Epifania con temperature in rialzo

L’intensa ondata di freddo che ha colpito con maggiore intensità le nostre regioni meridionali si sta attenuando su tutto il Paese e oggi, giorno dell'Epifania, le temperature subiranno un ulteriore aumento.

Domani l’Italia verrà di nuovo influenzata da un impulso di aria fredda proveniente dai Balcani, che tuttavia determinerà sul tempo e sulle temperature effetti minori rispetto a quelli osservati nei giorni scorsi. Nei primi giorni della prossima settimana la situazione cambierà nuovamente a causa di una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, a cui farà seguito la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi della penisola italiana. Il tempo probabilmente resterà instabile e invernale su molte aree del Centro-Sud, mentre al Nord, riparato dalle Alpi, continueranno a mancare precipitazioni di rilievo.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord e sulle regioni tirreniche il giorno dell'Epifania trascorrerà con tempo in generale soleggiato; nel corso della giornata schiarite anche sulla Sardegna. Al mattino segnaliamo qualche nevicata sull’Alto Adige; nebbie e nubi basse su Toscana e Umbria; precipitazioni sparse sul nord della Puglia, sulla bassa Calabria e sulla Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio di oggi precipitazioni sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, nord-est della Calabria e Basilicata, nevose sopra 900 metri circa. Temperature in rialzo.

Venti di Maestrale moderati su medio e basso Adriatico, Puglia, Ionio e canali delle Isole; foehn sostenuto in discesa dalle valli alpine.

Foto: iStock/Getty images



Previsioni per lunedì. Domani sul Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sul Nord-Est, lungo l’Adriatico e al Sud cielo più nuvoloso. Al mattino deboli nevicate isolate sul settore orientale della dorsale appenninica centrale, deboli precipitazioni sporadiche in Puglia e sul nord-est della Calabria, nevose sopra 200 m circa. Nel corso del pomeriggio cessano quasi ovunque i fenomeni; nubi in aumento sulla Liguria. Temperature in calo, soprattutto su Nord-Ovest e Centro Sud. Venti tesi settentrionali al Sud e sulla Sicilia.