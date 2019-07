Si apre una fase di tempo stabile e soleggiato sull'Italia

Mercoledì tempo bello in gran parte d’Italia, con un po’ di instabilità pomeridiana solo sulle Alpi, ma senza caldo intenso: l’alta pressione infatti si limiterà a lambire l’Italia, su cui continueranno a scorrere correnti relativamente fresche. Fra venerdì e domenica al Nord l’atmosfera si presenterà un po’ più umida e localmente instabile, con qualche temporale principalmente sui rilievi. Da domenica il promontorio anticiclonico nord-africano si espanderà decisamente verso l’Europa occidentale e sul Mediterraneo. La prossima settimana ci attendono quindi condizioni di tempo stabile, accompagnate da un progressivo rialzo termico, con temperature che torneranno decisamente oltre la norma.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo in generale sereno o poco nuvoloso: temporaneo aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche temporale, in particolare su quelle centro-orientali. Temperature quasi ovunque in aumento, più sensibile al Centro-Sud, con valori massimi in generale compresi fra 26 e 31 gradi. Venti deboli, a parte ancora qualche rinforzo da nord-nordovest sulle regioni meridionali. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-95).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al Nord qualche annuvolamento in più fin dal mattino anche in pianura e in Liguria. Dalla tarda mattinata tendenza a una locale instabilità con sviluppo di isolati rovesci o temporali sulle Alpi, sull’Appennino settentrionale e, in forma più occasionale, sulla Lombardia, il Veneto occidentale, l’Emilia. Verso sera, anche sul Piemonte occidentale. Al Centro-Sud schiarite più diffuse alternate a nuvole passeggere e un po’ di nuvolosità cumuliforme nelle ore più calde a ridosso dei rilievi, dove non si esclude del tutto qualche occasionale, breve rovescio. Temperature massime in leggero calo al Nord con valori fra 25 e 29 gradi; stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud con punte dai 27 ai 32 gradi. Venti quasi ovunque a regime di brezza; qualche rinforzo dai quadranti occidentali sulla Sardegna.

Foto iStock/Getty images