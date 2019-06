Settimana rovente al Centro-Sud: da giovedì punte fino a 40 gradi

Domenica di sole e caldo in tutto il Centro-Sud senza fenomeni di rilievo, e con temperature fino a 35 gradi in diverse località e punte anche di 37-38 gradi. Le proiezioni più aggiornate indicano che sarà un’ondata di calore importante, sia per intensità che per durata: i dati attualmente a nostra disposizione suggeriscono infatti che andrà avanti per tutta la prossima settimana, salvo una possibile lieve e temporanea attenuazione tra martedì e mercoledì, almeno al Centro e sulla Sardegna. Al Nord il caldo sarà meno intenso, sopratutto al Nord-Ovest e in Trentino Alto Adige dove da domenica è previsto un deciso aumento dell’instabilità atmosferica: torneranno numerosi i rovesci e temporali, più diffusi sulle zone alpine, ma a tratti anche in pianura e Liguria; localmente i fenomeni potrebbero essere intensi.



Le previsioni per le prossime ore.

Martedì prosegue l’instabilità su parte delle regioni settentrionali con possibilità di temporali ancora forti su alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Ampie schiarite sin dal pomeriggio su Veneto orientale ed Emilia Romagna. Ancora sole e caldo protagonisti nel resto del Paese, ma con un calo delle temperature in Sardegna e regioni centrali tirreniche. Prosegue anche nel resto della settimana l’ondata di calore al Centro-Sud con temperature che, intorno a giovedì e venerdì, potranno salire ulteriormente, specie al Sud e nelle Isole, dove arriveremo a sfiorare localmente anche i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne: in queste ultime verrà infatti a mancare l’effetto mitigatore delle brezze marine. Nella fase centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, avremo una fase un po’ più stabile, anche al Nord, dove i quotidiani episodi di instabilità diverranno più rari e concentrati sostanzialmente nelle aree montuose. Il rischio di qualche temporale in zone di pianura potrebbe riguardare la Lombardia, specie l’est della regione, nella sera di mercoledì, successivamente il Piemonte alla fine di venerdì. Sabato possibile instabilità di nuovo più diffusa al Nord-Ovest. Tra mercoledì e venerdì anche le temperature al Nord tenderanno a guadagnare qualche grado con clima quindi più caldo e punte oltre 30 gradi.

