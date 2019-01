Settimana prossima torna a peggiorare il tempo al Centro-Sud

Dopo l'attenuazione del freddo di questo weekend, all'inizio della prossima settimana un nucleo di aria fredda scivolerà sui Balcani, e da lì raggiungerà le nostre regioni adriatiche e quelle meridionali provocando un nuovo calo delle temperature. In termini di piogge e nevicate, gli effetti saranno scarsi. Un nuovo peggioramento del tempo, però, è atteso verso la metà della prossima settimana con l'arrivo di una perturbazione che investirà l'Italia a partire da martedì.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Foto iStock/Getty Images



Lunedì brevi nevicate al mattino lungo l’Appennino centrale adriatico e pochi fenomeni isolati sulla Puglia, nevosi fino a quota molto bassa. Nel resto dell’Italia il tempo sarà più soleggiato, fatto salvo per annuvolamenti sul nord della Sicilia e sulle regioni di Nord-Est. Temperature per lo più in diminuzione, venti intensi da nord e da nord-est sul medio Adriatico e al Sud. Si attenueranno dalla sera.

Martedì, nella prima parte della giornata il tempo sarà ancora discreto su quasi tutte le regioni. Poi, nelle ore successive, è probabile un peggioramento provocato da una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico. Sul Nord Italia deboli nevicate solo nelle aree alpine di confine, deboli piogge all’estremo Nord-Est. Dal pomeriggio piogge isolate in Toscana, piogge sparse sul Lazio, in Campania, sull’ovest della Sardegna e della Sicilia. In serata e nella notte peggiora su tutte le regioni meridionali e lungo il medio Adriatico. Venti in rinforzo da sud-ovest sul mar Tirreno; dalla sera deciso rinforzo dei venti sulle isole e al Sud. Forte Föhn nelle valli alpine. Temperature in temporaneo rialzo al Centro-Sud. Questa perturbazione sarà accompagnata da una circolazione di bassa pressione che, nella parte centrale della settimana, stazionerà nei pressi della nostra penisola. Di conseguenza, il tempo resterà ancora instabile soprattutto al Sud, sulle Isole e sul versante adriatico. Le temperature diminuiranno nuovamente consentendo nevicate fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali.

Al Nord, protetto dall'arco alpino, non accenna a terminare la lunga fase priva di precipitazioni significative.