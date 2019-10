Settimana prossima nuova fase di maltempo e freddo in arrivo

forti temporali e piogge su Sicilia, Sardegna e Calabria, insisterà sulle Isole anche nella giornata di sabato per poi abbandonare l'Italia a partire da domenica. Dopo qualche giorno di tregua, però, a metà della prossima settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, seguita dalla prima irruzione fredda della stagione.



L'inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da una situazione stabile. Tuttavia al Nord e sulla Toscana lunedì assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità con qualche pioggia isolata a ridosso delle Alpi di confine. Si tratta dell'avanguardia di una nuova perturbazione che tra martedì e giovedì porterà piogge e rovesci in tutto il Paese. In particolare martedì le piogge interesseranno parte del Nord e la Toscana mentre mercoledì tenderanno a concentrarsi su Emilia Romagna e sulle regioni del Centro-Sud con il rischio di rovesci e temporali anche intensi al Centro e sul basso Tirreno.



Giovedì il maltempo interesserà soprattutto le regioni meridionali e la Sicilia, specialmente sui settori tirrenici, mentre nelle altre regioni la situazione tenderà a migliorare. Per quanto riguarda le temperature, i valori resteranno in gran parte sopra la media fino a martedì. Da mercoledì avrà inizio un sensibile calo termico a partire dalle regioni settentrionali e, nei giorni successivi, interesserà anche il resto del Paese. Questa diminuzione delle temperature sarà causata dalla prima irruzione fredda della stagione che colpirà prevalentemente l’Europa centro-orientale, ma che avrà effetti anche sulle nostre regioni dove i valori potrebbero localmente crollare anche di 8-10 gradi nell’arco di 48 ore. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Foto ANSA