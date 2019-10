Settimana prossima al via con maltempo al Nord-Ovest

Saranno tre giorni di maltempo per le regioni di Nord-Ovest: qui saranno possibili anche forti piogge e temporali, specie in Liguria e alto Piemonte, fino a lunedì. Al Centro-Sud, invece, il tempo resta soleggiato e decisamente caldo.



Le previsioni per le prossime ore

Lunedì il maltempo insisterà sulle regioni di Nord-Ovest con piogge a carattere di rovescio o temporale che potranno di nuovo essere localmente intense. Un po' di nuvole sulle regioni di Nord-Est e in Toscana, ancora una volta con rischio più ridotto di precipitazioni specie a inizio giornata. Prevalenza di tempo stabile nel resto del Paese con ampie schiarite e temperature decisamente miti fino a 24-26 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud, ma con picchi intorno ai 28 gradi sulle Isole. Tendenza a una parziale attenuazione dei venti di Scirocco.



Martedì tempo stabile sulla maggior parte del nostro Paese. Segnaliamo qualche debole pioggia ancora possibile all’estremo Nord-Ovest, specie al mattino. Nebbie e nubi basse sulla valle padana. Giornata ventosa per venti di scirocco sulla Sardegna. Temperature ovunque al di sopra della norma di almeno 4 o 6 gradi e caldo fuori stagione sulla Isole e al Centro-Sud.



Mercoledì i venti di Scirocco sulla Sardegna soffieranno con forte intensità. Nebbie diffuse sulla pianura padana e lungo le coste dell’alto Adriatico. Temperature stazionarie sempre oltre la norma. Giovedì la perturbazione sul Mediterraneo occidentale potrebbe avanzare verso ovest dando origine a rovesci e temporali sulla Sardegna e qualche pioggia sul Piemonte.

Foto iStock/Getty Images