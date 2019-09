Settimana più fresca e instabile

La perturbazione numero 1 di settembre di origine nord-atlantica nella giornata di lunedì scivolerà lungo la Penisola portando temporali anche forti. Dopo giornate con temperature oltre la norma, la perturbazione provocherà un sensibile calo termico, con valori anche inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord. Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì la perturbazione insisterà ancora soprattutto sulle regioni meridionali e in Sicilia con rovesci o temporali sparsi. Fenomeni più isolati e marginali per lo più pomeridiani anche tra Abruzzo, Lazio e Sardegna. Sarà invece una giornata prevalentemente soleggiata al Nord, in Toscana e nel nord delle Marche. Temperature in calo tra Abruzzo, Molise, nel sud peninsulare e in Sicilia. Stabili o in lieve rialzo altrove. La ventilazione settentrionale tenderà ad attenuarsi. Giovedì la stessa area instabile prima di allontanarsi determinerà ancora alcuni rovesci o temporali al Centro-sud specie tra le zone interne e il settore tirrenico. Al Nord si affaccerà già una nuova perturbazione di origine atlantica con i primi fenomeni su Alpi, Piemonte ed estremo Nordest in propagazione venerdì a gran parte d’Italia. I fenomeni più diffusi e localmente anche intensi dovrebbero comunque concentrarsi sulle regioni settentrionali. Le temperature saranno sostanzialmente altalenanti con cali in coincidenza delle fasi di maltempo.

Foto iStock/Getty Images