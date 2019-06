Settimana estiva con il rischio di temporali in montagna

Il tempo di questa settimana continuerà ad essere influenzato dalla presenza dell'alta pressione, che si allungherà con maggiore decisione sull'Italia soprattutto a partire da giovedì. Fino a domani, quindi, ci attendono tanto sole, pochi temporali, perlopiù pomeridiani e sui rilievi, e un caldo senza eccessi: grazie a delle infiltrazioni di aria di origine atlantica, relativamente più fresca, infatti, le temperature faranno registrare valori al di sopra della norma ma senza picchi particolarmente alti.

Nella seconda parte della settimana però l’anticiclone africano tornerà ad espandersi con maggior decisione sul nostro Paese: l’avvio dell’estate astronomica coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud (il solstizio d’estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54) e settimana prossima anche nelle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino bel tempo ovunque. Nelle ore più calde, dalla tarda mattina, temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con la possibilità di isolati rovesci o temporali lungo le Alpi e l’Appennino, specie i rilievi abruzzesi, molisani, l’Appennino Lucano e le zone collinari della Puglia centrale. Tra sera e notte qualche rovescio e temporale sull’alto Piemonte e ovest della Lombardia. Temperature massime con poche variazioni e comprese tra 27 e punte di 32-33 gradi. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. Inizio giornata con sole diffuso in gran parte d’Italia. Nelle ore più calde, tra tarda mattinata e pomeriggio, sviluppo di nuvole intorno alle aree montuose con la possibilità di locali rovesci o temporali lungo le Alpi, sulla fascia prealpina e, in forma più occasionale, nelle zone pedemontane della Lombardia e del Friuli e nell'Appennino centro-meridionale. Le temperature saranno in lieve aumento su Emilia Romagna, medio Adriatico e Sardegna. Venti deboli ovunque.

