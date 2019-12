Settimana di Natale più stabile e soleggiata

Domenica residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche e in Basilicata, in miglioramento dal pomeriggio. Precipitazioni più insistenti su Lazio, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Isole con possibili temporali sul basso Tirreno. Massima attenzione ai venti molto intensi occidentali. Le previsioni per le prossime ore.

Gli ultimi aggiornamenti confermano una prima parte della prossima settimana decisamente più clemente: l’espansione da ovest di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale consentirà un graduale miglioramento della situazione con assenza di precipitazioni significative e molto più spazio per il sole. Tuttavia all’inizio della settimana protagonista sarà ancora il vento, che nella giornata di lunedì risulterà ancora particolarmente intenso in gran parte del Paese, ma soprattutto al Centro-Sud, dove potrebbe di nuovo raggiungere intensità di burrasca. Particolarmente saranno le regioni del basso Tirreno, dove il mare diverrà molto agitato o grosso con onde dai 6 agli 8 metri: possibili mareggiate lungo le coste. Sempre nella giornata di lunedì locali piogge o rovesci a carattere intermittente potranno interessare la Puglia e i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, mentre insisterà qualche debole nevicata sulle Alpi di confine. Le temperature resteranno ancora ben al di sopra della norma, in ulteriore rialzo al Nord per l’effetto dei venti di Foehn. Martedì proseguirà la fase di miglioramento con venti che tenderanno ad attenuarsi, seppur parzialmente, e precipitazioni probabili sempre su Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia, ma molto più deboli e sporadiche. Le temperature restano in generale sopra la media, con valori massimi però in calo al Nord. Seguirà una giornata di Natale all’insegna del tempo stabile e soleggiato in quasi tutto il Paese. Venti in attenuazione e temperature in leggera diminuzione, ma pur sempre con valori in gran parte ancora oltre la media. Anche quella di Santo Stefano sarà una giornata caratterizzata da una situazione tranquilla, ma con il rischio di qualche breve pioggia sul settore del medio e basso Adriatico.

Foto Ansa