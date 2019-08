Settimana di caldo estivo ma con tempo a tratti instabile

L'ultima settimana di agosto sarà caratterizzata da un clima caldo ma senza eccessi, ma comunque oltre i 30 gradi e diffusamente al di sopra della norma nei primi giorni della settimana. Si conferma una temporanea attenuazione dell’instabilità atmosferica, specie nella giornata di martedì, grazie anche alla rimonta di un debole campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale. La tendenza per i giorni successivi, però, conferma il passaggio sull'Italia di una debole perturbazione atlantica: ne conseguirà, tra mercoledì e giovedì, un aumento dell'instabilità atmosferica, quindi del rischio di temporali, in molte aree del Paese, specialmente su quelle interne e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per lunedì. Da metà giornata nuvolosità in aumento attorno ai rilievi con rovesci e isolati temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, lungo tutta la dorsale appenninica e nei settori montuosi di Sicilia e Sardegna. Non si esclude la possibilità che qualche temporale possa spingersi nelle vicine aree di pianura su est Lombardia, Emilia, Umbria e Lazio. Altrove prevale un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni, con massime per lo più comprese tra 28 e 33 gradi. Venti deboli, a regime di brezza, salvo rinforzi da nord su Puglia e mar Ionio.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo con un po’ di nubi al mattino solo al Nord-Ovest e in Sardegna. Nel pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle zone montuose con rovesci e brevi temporali, molto localizzati e di breve durata, più probabili su Alpi occidentali, rilievi Veneti e Friulani e Appennino abruzzese e molisano. Tra sera e notte qualche temporale possibile anche in pianura in Piemonte; deciso aumento ella nuvolosità in Sardegna. Temperature in lieve aumento con punte di 34 gradi nella Valpadana centrale e nelle aree interne peninsulari. Venti da est in rinforzo nel Canale di Sardegna, a prevalente regime di brezza lungo le coste.

Foto iStock/Getty Images