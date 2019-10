Settimana al via nel segno del maltempo al Nord-Ovest

Un'intensa perturbazione, la numero 7 di ottobre, investirà l'Italia sabato. Nel corso del weekend sarà responsabile di piogge e locali temporali su gran parte del Nord e coinvolgerà in modo più marginale anche la Toscana settentrionale. Il maltempo sarà intenso specie al Nord-Ovest, con rischio di nubifragi elevato soprattutto sulla Liguria centrale e tra Piemonte e Lombardia.



Le previsioni per le prossime ore.

Domenica il maltempo si farà ancora più intenso al Nord-Ovest, specie dalla seconda parte della giornata. Piogge e locali rovesci interesseranno Liguria, nord-ovest della Toscana, nord ed est del Piemonte, nord e ovest della Lombardia, mentre in serata i fenomeni tenderanno a coinvolgere anche il Trentino Alto Adige e il Veneto occidentale. Su Emilia orientale, Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria, basso Lazio, al Sud e sulle Isole il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature in generale aumento: caldo fuori stagione al Centro-Sud con valori superiori ai 25 gradi, arriveranno a sfiorare i 30 gradi al Sud e sarà possibile registrare picchi anche superiori in Sardegna. Venti in prevalenza di Scirocco, moderati o tesi sui mari di Ponente; locali raffiche anche in Val Padana.



La giornata di lunedì si prospetta, al momento, nuvolosa e in gran parte piovosa nelle regioni di Nord-Ovest, con ancora il rischio di rovesci o locali temporali in Liguria e al Piemonte. Al mattino qualche pioggia sarà possibile anche nel nord-ovest della Toscana e nel Triveneto. Nelle regioni del Centro-Sud l’alta pressione determinerà un’altra giornata in prevalenza soleggiata e molto mite, con temperature oltre la norma; da segnalare solo qualche annuvolamento di rilievo nel sud-est della Sardegna, in Sicilia, sulla Calabria ionica e lungo le coste del Golfo di Taranto.

