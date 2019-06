Settimana al via con tanto sole e qualche temporale

La prima parte della settimana sarà caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione, che garantirà ancora prevalenza di tempo bello e stabile in quasi tutta Italia, con pochi temporali pomeridiani solo sui rilievi. Rispetto a qualche giorno fa il caldo sarà meno intenso, grazie a delle infiltrazioni di aria leggermente più fresca: le temperature rimarranno comunque al di sopra della norma, ma di poco. L’anticiclone africano tornerà a espandersi con maggior decisione sull'Italia a partire da venerdì: l’arrivo dell’estate astronomica – il solstizio d'estate sarà venerdì 21 giugno alle ore 17.54 – coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso a partire dal Centro-Sud.

Previsioni meteo per lunedì. La settimana si apre con una giornata caratterizzata da tempo bello, con cielo in generale sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nelle ore più calde isolati temporali si svilupperanno sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, con probabile persistenza sul settore alpino e prealpino centrale nelle ore serali.

Temperature sempre al di sopra della norma, nonostante un’ulteriore lieve flessione nel versante adriatico e al Sud. Punte massime in generale comprese fra i 27 e i 32 gradi. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi da nord-nordovest in prossimità delle coste adriatiche e tirreniche.

Previsioni meteo per martedì. Sarà una giornata di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme nelle zone interne sulle aree montuose, seguito da occasionali e brevi temporali isolati sulle Alpi, sull’Appennino centro-meridionale e sulle zone interne della Puglia. Anche martedì qualche isolato rovescio potrebbe insistere sul settore alpino e prealpino anche in serata.

Le temperature saranno stazionarie, con un leggero aumento su Nord-Ovest, Emilia, Sardegna e regioni centrali tirreniche: sul versante tirrenico si registreranno punte fino a 33 gradi. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi di brezza.

Foto iStock/Getty images