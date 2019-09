Settembre si chiude con tempo stabile e caldo fuori stagione

Si profila un fine settimana abbastanza tranquillo sull'Italia: correnti umide atlantiche favoriranno la formazione di nuvolosità soprattutto sul settore tirrenico ma con poche piogge.

Le previsioni meteo per le prossime ore



Domenica giornata in gran parte soleggiata su Emilia Romagna, regioni adriatiche del Centro-sud, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. Nuvolosità sparsa a carattere irregolare nel resto dell’Italia ma con poche piogge di rilievo: qualche isolata e breve precipitazione sarà possibile nel corso della giornata in Friuli Venezia Giulia, alto Piemonte, Liguria centro-orientale e Lazio. Temperature senza grosse variazioni: valori pomeridiani tra 26 e punte di 29-30°C al Sud e nelle Isole; al Centro-nord valori per lo più tra 23 e 26°C. Venti a tratti moderati di Libeccio nel Mar Ligure con mare mosso, venti deboli o molto deboli altrove con mari quasi calmi o poco mossi.

Il mese di settembre si concluderà con tempo stabile e caldo fuori stagione su tutta l’Italia: nella giornata di lunedì infatti, il termometro al Centrosud e nelle Isole potrà sfiorare i 30 gradi, mentre al Nord si potrebbero sfiorare i 25-26 gradi. Si tratta di un’anomalia termica notevole, fino a 4-5 gradi al di sopra della media stagionale. Qualcosa potrebbe cambiare con l’inizio di ottobre: a metà della prossima settimana, infatti, i modelli a nostra disposizione ipotizzano il passaggio di una perturbazione nord atlantica (la n.1 del mese), proveniente dall’Europa settentrionale. Oltre ad un peggioramento del tempo, al momento collocabile tra la fine di martedì e la giornata di giovedì, si profila anche un calo sensibile delle temperature, complice l’aria fredda di origine polare che segue questa perturbazione: a partire da giovedì e dalle regioni settentrionali, in successiva propagazione a quelle centro-meridionali. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

