Settembre al via con temporali e calo termico

Con l’avvio di settembre ci sarà un aumento del rischio di piogge e temporali, e un calo sensibile delle temperature. L’alta pressione è, infatti, in fase di indebolimento nel Mediterraneo centrale e l’atmosfera sta diventando sempre più instabile. Un ulteriore peggioramento del tempo si profila tra domenica e l’inizio della prossima settimana: coinvolgerà gran parte dell’Italia e porterà numerosi rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Il peggioramento è dovuto all’azione congiunta di due perturbazioni. La prima (la numero 7 di agosto) si è in formata tra Algeria e Tunisia e si è spostata verso la Sardegna e la Sicilia e nelle prossime ore punterà verso il Centro-Sud peninsulare. La seconda perturbazione (la numero 1 di settembre) è di origine nord-atlantica, attesa sull’Italia settentrionale nella giornata di lunedì e successivamente scivolerà lungo la Penisola. Dopo giornate con temperature oltre la norma, la prima perturbazione di settembre provocherà un sensibile calo termico, con valori anche inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord cielo inizialmente poco nuvoloso; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio o dalla sera; al Centro Sud e sulle isole aumento delle nubi già dal mattino. Al mattino rovesci e temporali isolati in Sardegna, specie nel sud dell’isola. In giornata temporali sparsi in Sardegna, sul Lazio e nelle restanti zone interne del Centro, sul nord della Sicilia, in Campania e sull’Appennino meridionale; brevi rovesci isolati sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale. In tarda serata primi temporali all’estremo Nordovest a causa della perturbazione in arrivo dalla Francia. Venti: in prevalenza deboli. Temperature in contenuta diminuzione, specie al Centro Sud.

Previsioni meteo per lunedì. La prima perturbazione di settembre, proveniente dalla Francia, raggiungerà l'Italia per poi attraversare tutta la Penisola. Darà origine a diffuse condizioni di instabilità su quasi tutte le nostre regioni. Rovesci e temporali potranno svilupparsi, in qualche caso, già dalla mattinata di lunedì. Poi, nel corso del pomeriggio, interesseranno soprattutto le regioni nord-orientali, quelle peninsulari e la Sicilia. Dalla sera saranno possibili rovesci o temporali particolarmente intensi sull'Emilia Romagna e sulla pianura veneta. Questa perturbazione sarà seguita da aria decisamente più fresca, che affluirà sull'Italia alla fine della giornata con venti di Maestrale sulla Sardegna e forte Bora sull'Adriatico. Le temperature diminuiranno, in modo più sensibile al Nord-Est e al Centro-Sud.

Foto iStock/Getty Images