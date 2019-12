Sensibile calo termico e vento gelido

In questo ultimo weekend di dicembre ci attende una fase di tempo invernale, con condizioni meteo-climatiche sensibilmente più rigide. Intensi e freddi venti da nord-est investiranno il nostro Paese e porteranno piogge sparse sul medio versante adriatico e al Sud, con nevicate fino a quote molto basse in Appennino. Sul resto del Paese resisterà il bel tempo, ma in tutte le regioni è previsto un calo delle temperature destinate temporaneamente a portarsi al di sotto della norma soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto: la prossima settimana una robusta area di alta pressione si allungherà dall’Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo centrale e la regione alpina e sarà associata a una massa d’aria insolitamente calda per il periodo. Si prospetta così un Capodanno e un inizio del 2020 caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature nuovamente sopra le medie, con valori eccezionalmente miti al Nord e sulle regioni centrali tirreniche; si potrebbero registrare temperature dai 4 agli 8 gradi al di sopra della norma, con l’anomalia più forte nel settore alpino, anche dell’ordine di una decina di gradi. ci attende una fase di tempo invernale, con condizioni meteo-climatiche sensibilmente più rigide.investiranno il nostro Paese e porteranno piogge sparsee al, con nevicate fino a quote molto basse in Appennino. Sul resto del Paese resisterà il bel tempo, ma in tutte le regioni è previsto un calo delle temperature destinate temporaneamente a portarsi al di sotto della norma soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia la fase di tempo perturbato e freddo non durerà molto:si allungherà dall’Europa sud-occidentale verso il Mediterraneo centrale e la regione alpina e sarà associata a una massa d’aria insolitamente calda per il periodo. Si prospetta cosìcaratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature nuovamente sopra le medie, con valori eccezionalmente miti; si potrebbero registrare temperature dai 4 agli 8 gradi al di sopra della norma, con l’anomalia più forte nel settore alpino, anche dell’ordine di una decina di gradi.

Previsioni meteo per sabato. Su regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia nuvolosità variabile con alcune deboli precipitazioni su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, nord ed est della Sicilia. Limite delle nevicate lungo la dorsale appenninica in abbassamento tra i 300 metri dell’Abruzzo fino ai 400 della Sila. Nel resto d’Italia tempo generalmente soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti sparsi sulle pianure del Nord e lungo le coste tra Veneto e Romagna. Temperature massime in generale diminuzione, più sensibile nelle regioni orientali e al Sud. Venti da moderati a forti di Grecale o Tramontana al Centro-Sud e nelle Isole con mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, alta Campania e Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo al mattino sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna dove è atteso il passaggio di alcuni banchi nuvolosi innocui. Nel resto del Paese nuvolosità variabile con schiarite più ampie nel sud ed est della Sicilia. Precipitazioni molto deboli e occasionali ancora possibili tra Abruzzo e Molise, tra Basilicata e nord della Calabria (nevose all’interno fin verso 300-400 metri) e nel nord della Sicilia (nevose sui rilievi adiacenti fin verso 700-800 metri). Nella notte tra domenica e lunedì probabile formazione di nebbia sulla Pianura Padana centrale ed occidentale. Temperature minime e massime in diminuzione; all’alba probabili gelate al Nord e nelle zone interne del Centro. Massime inferiori ai 10 gradi al Nord e su buona parte delle regioni peninsulari. Venti da moderati a forti di Grecale o Tramontana al Centro-Sud e nelle Isole con mari mossi o molto mossi.

Foto iStock/Getty Images