Santo Stefano all'insegna del sole e del clima mite

Le Feste di Natale proseguono in compagnia dell’alta pressione che, pur senza occupare direttamente l’Italia, ci proteggerà, grazie anche alla barriera alpina, dal passaggio di nuove perturbazioni. Venerdì una piccola saccatura in veloce transito dalle regioni centrali verso la Sicilia produrrà poche precipitazioni isolate. Tra sabato e domenica intensi e freddi venti da nordest investiranno il lato orientale del nostro Paese, puntando poi verso le regioni meridionali e la Sicilia: lungo l’Adriatico e al Sud si assisterà a un brusco calo delle temperature, ma si tratterà di un episodio di freddo passeggero, destinato ad esaurirsi già da lunedì. Nel frattempo, infatti, un intenso anticiclone accompagnato da aria eccezionalmente mite si consoliderà sull’Europa occidentale e, a poco a poco, anche sull’Italia. Gli ultimi giorni dell’anno e l’inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo stabile ovunque e da temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna (valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali).

Previsioni meteo per giovedì. Tempo stabile su gran parte del Paese. Al mattino possibili addensamenti lungo il medio Adriatico, sulla Puglia e sul nord della Sicilia, senza piogge di rilievo. Tra pomeriggio e sera transito di nuvolosità ad alta sulle regioni centro settentrionali. Temperature in lieve calo. Venti da moderati a tesi settentrionali sulla Puglia e sull’Alto Ionio; in prevalenza deboli altrove. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA compreso tra 80 e 85).

Previsioni meteo per venerdì. Un piccolo nucleo di aria instabile attraverserà rapidamente il Centro-Sud nel corso della giornata. Al mattino un po’ di nubi al Centro associate a brevi rovesci sul Lazio centrale. Qualche annuvolamento anche nel nord della Sardegna, sulle aree alpine di confine e al Nord-Est. Nel pomeriggio la nuvolosità si estenderà alle regioni meridionali e verso la Sicilia, ampie schiarite al Nord e in Toscana. Verso sera rovesci isolati in Sicilia, deboli precipitazioni isolate su Abruzzo e Molise, nevose sopra 900 metri circa. Temperature in lieve calo: diminuzione più sensibile al Sud. Venti: dai quadranti settentrionali in prevalenza deboli o moderati.

Foto Ansa