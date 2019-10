Sabato tempo stabile e picchi di 29°C

L’alta pressione in temporaneo rinforzo favorisce un fine settimana dal tempo stabile e mite e, soprattutto sabato, anche diffusamente soleggiato. Domenica, correnti più umide, provenienti da sudovest, favoriranno un aumento della nuvolosità su parte del Centro-nord e in Sardegna ma con piogge sostanzialmente assenti. Le temperature saranno sopra le medie stagionali, con punte al Centro-Sud e nelle Isole fino ai 26-29 gradi. La prossima settimana comincerà con una giornata di lunedì ancora nel complesso tranquilla ma con le prime avvisaglie di un peggioramento al Nordovest, in particolare a fine giornata, per l’arrivo di una perturbazione atlantica in transito sull’Italia tra martedì e mercoledì.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nordovest e in Sardegna, comunque senza piogge. Temperature minime in lieve diminuzione al Centro-Sud e sull’Emilia Romagna con valori all’alba anche sotto 10 gradi al Nord. Massime stazionarie o in lieve aumento, diffusamente oltre 20 gradi, con punte fino a 26-29 gradi al Sud e sulle Isole maggiori. Venti deboli, ma con tendenza a un rinforzo dello Scirocco attorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Domenica giornata ancora nel complesso tranquilla ma con tendenza a una maggiore nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna, specie nel settore ligure, al Centro e all’estremo Nordest. Non si esclude qualche occasionale piovasco o pioviggine sulla Liguria centrale. Temperature in rialzo nei valori minimi nelle aree più nuvolose del Centro-Nord e in Sardegna. Massime senza variazioni di rilievo: punte di 27-28 gradi sulla Sardegna occidentale, favorite da venti di Scirocco che soffieranno fino a moderati intorno all’isola, sull’alto Tirreno e sul Ligure.

