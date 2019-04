Sabato qualche pioggia su Sardegna e Nord-Ovest

Per almeno una settimana le strutture di alta pressione resteranno lontane dall’Italia e in generale dal Mediterraneo, favorendo condizioni di spiccata variabilità e dinamicità, con frequenti fasi piovose alternate a temporanei miglioramenti. Così dopo il passaggio dell’intensa perturbazione n.1 di aprile, già nelle prossime ore una nuova perturbazione (la n. 2) raggiungerà la Sardegna e i settori più occidentali del Nordovest, per poi coinvolgere domenica buona parte delle nostre regioni: in particolare, i fenomeni al Centro-Nord saranno a carattere isolato e irregolare, un peggioramento più diffuso e intenso è previsto al Sud e nelle Isole. Attenzione al pericolo valanghe sulle Alpi: sabato rischio di grado 4 (forte) su gran parte dei settori. La settimana prossima sarà all’insegna della grande variabilità con altre occasioni di precipitazioni: altre perturbazioni potrebbero raggiungere il Mediterraneo centrale, una di queste (la n. 3 di aprile) potrebbe investire l’Italia tra mercoledì e giovedì. Le temperature nei prossimi giorni non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi vicine alla media stagionale.

Previsioni meteo per sabato. Giornata abbastanza soleggiata sulle regioni centrali, ma con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, anche diffuse e compatte al Nord e Sardegna. Al mattino basso rischio di piogge. Nel pomeriggio peggiora in Sardegna con piogge diffuse ad iniziare dai settori occidentali. Qualche pioggia a carattere sparso anche su Ponente ligure e Piemonte occidentale: sviluppo di locali rovesci o brevi temporali nelle zone interne del Sud e della Sicilia. Quota neve sulle Alpi occidentali intorno a 1500 metri. Entro la notte migliora in Sardegna, mentre le precipitazioni si estenderanno alle coste toscane e a gran parte del Nord-Ovest. Temperature in calo al Nord-Ovest, in rialzo altrove. Venti moderati da nord sullo Ionio, da ovest su Mare e Canale di Sardegna; venti deboli altrove. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA=75-80).

Previsioni meteo per domenica. Domenica su gran parte del Paese il cielo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso con maggiori schiarite sul Centro Italia. Le nubi saranno associate a piogge sparse al mattino sul Nord-Ovest, ma in parziale attenuazione nel corso del pomeriggio. Qualche pioggia possibile anche su Lazio e, al mattino, in Toscana. Il maltempo sarà più diffuso su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole maggiori, con molte piogge, localmente intense, associate a temporali. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Temperature per lo più in diminuzione nei valori massimi. Venti in generale deboli, salvo un moderato o teso vento occidentale nel Canale di Sardegna, salvo possibili raffiche di vento nelle aree temporalesche.

Foto iStock/Getty Images