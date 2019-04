Sabato prevalenza di sole sull'Italia

Giovedì giornata nel complesso di tregua anche in gran parte del Nord dove gli episodi di instabilità saranno solo localizzati su zone montuose, Lombardia ed Emilia. Si tratterà però di una tregua solo temporanea. Le previsioni per le prossime ore.

La giornata di sabato sarà caratterizzata da tempo soleggiato e mite su quasi tutte le regioni. Segnaliamo la possibilità di qualche rovescio o temporale sulle Alpi orientali e sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in lieve calo al Centro-sud. Venti tesi da ovest o di Maestrale sulle Isole e sul mar Tirreno. Sabato sera una perturbazione a carattere di fronte freddo lambirà le Alpi centro-occidentali e raggiungerà le regioni di Nordest. Tra la notte e il mattino di domenica avranno dunque origine rovesci e temporali sparsi su Alpi orientali, Veneto, Friuli, est della Lombardia, Emilia e alta Toscana. Domenica pomeriggio ancora qualche rovescio o temporale sulle regioni nord-orientali sull’Appennino settentrionale, nel nord della Toscana, in Umbria e nelle Marche. La sera qualche temporale in arrivo anche in Abruzzo. Temperature in lieve diminuzione. Venti moderati da nord-nordovest con rinforzi di Maestrale sulla Sardegna. Si tratta di una tendenza che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images